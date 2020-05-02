#WEAREINTHISTOGETHER
#UOVOMESMOZAJEDNO
IN ASSOCIATION WITH THE SERBIAN COUNCIL OF GREAT BRITAIN
WE INVITE YOU TO JOIN OUR COVID19 RESPONSE CONCERT TO RAISE FUNDS FOR HEALTHCARE SYSTEMS IN THE
UNITED KINGDOM & SERBIA
50% OF DONATIONS WILL GO TO THE NHS UK
50% OF DONATIONS WILL GO TO LIFELINE
SUNDAY 3RD MAY 2020 AT 18:00 GMT | 19:00 CET
LIVE PERFORMANCES FROM:
RJ GIBB
(SON OF THE LATE ROBIN GIBB – BEE GEES)
&
SERBIAN POP STAR BOBAN RAJOVIC
FOR MORE INFORMATION PLEASE VISIT
https://serbiancouncil.org.uk/covid-response/
DONATIONS
https://justgiving.com/crowdfunding/scgb
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